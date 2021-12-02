Работа в ЕС с помощью International Business - изучаем отзывы на форуме клиентов

Трудоустройство за рубежом дает больше возможностей самореализации и достойного вознаграждения. Граждане Украины и России могут получить трудовые вакансии в странах ЕС через рабочую визу с последующим оформлением вида на жительство (ВНЖ) в новой стране. Но есть и те, кто переезжает на работу в Европу сразу с европейским паспортом. Живые, эмоциональные отклики таких людей, реально получивших шанс в другой стране (Румыния, Болгария, Польша, Франция и т.д.) можно найти на платформе International Business отзывы о компании.

Высокая квалификация специалиста – высокие шансы на трудоустройство в ЕС

Наличие высшего образования с подтверждением соответствующих знаний, опыт деятельности в выбранной сфере, дополнительные ценные навыки позволяют претендовать на вакансии в странах Европы с высокой вероятностью успешного найма. Согласно отзывам, наиболее востребованы специалисты в сферах:

цифровизация, it индустрия;

энергетический сектор;

медицинские услуги;

строительная сфера;

рынок финансовых услуг.

По отдельным странам и регионам имеются дополнительные возможности трудоустройства на вакансии, появляющиеся в зависимости от сезонных колебаний (сельскохозяйственная сфера, туризм) или иных факторов повышения спроса на конкретных специалистов.

Решение вопроса о получении работы в Европе предполагает прохождение следующих этапов:

Поиск работодателя и передача запроса на переговоры по поводу занятия вакантной должности. Заключение трудового договора после достижения согласия работодателя (не менее, чем на 1 год). Запрос в местные регистрационные службы страны пребывания на предмет разрешения трудовой деятельности нерезиденту на территории государства. Обращение в посольство своей страны за разрешением о выезде для выполнения трудовых функций.

В случае доказательства работодателем перед государственными службами контроля рынка труда, что среди местных жителей нет претендентов, отвечающим требованиям вакансии, то открывается возможность получить вид на жительство.

Особенности сезонного трудоустройства в Европе

Выполнение сезонных работ в ЕС – это временное трудоустройство, но со своими достоинствами:

адаптация в стране пребывания к условиям жизни, традициям и законам;

активная разговорная практика с носителями языка;

налаживание коммуникаций и связей в вопросах поиска постоянной работы;

высокое вознаграждение и т.п.

Вакансии в лесной, туристической, сельскохозяйственной, торговой, развлекательной и т.п. сферах могут предоставлять возможности выполнения сезонных работ. Дополнительным фактором в пользу сезонных работ рассматривается нежелание большинства местных жителей устраиваться в эти сферы, значит, вакансий для приезжих больше.

Зарекомендовав себя законопослушным гражданином и хорошим работником, не нарушающим местные законы и требования работодателей, после 2-3 лет посещения страны для выполнения работ, имеется шанс получения ВНЖ. Более того, работодатель, чаще всего, оплачивает все расходы на проезд и проживание.

Трудоустройство в ЕС для студентов

Обучение в учебных заведениях европейских стран с последующим трудоустройством на территории ЕС – оптимальный шанс для молодежи. Диплом, полученный в странах ЕС, дает высокие шансы на получение высокооплачиваемой работы, а требования по документам проще. Студенты, обучающиеся вне Европы, могут воспользоваться вариантом сезонных работ или международными программами для поддержки молодежи.