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Интерфакс-АВН

Вертолет Ка-62 сертифицирован в РФ, что позволяет начать серийные поставки - Мантуров

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Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62
Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62.
Источник изображения: © EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Многоцелевой вертолет Ка-62 сертифицирован в России, что позволяет начать его серийные поставки, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Новейший гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат типа. Это позволяет начать серийные поставки машины российским заказчикам", - передал Мантуров через пресс-службу.

Документ, подтверждающий сертификация, был выдан холдингу "Вертолеты России" Росавиацией 30 ноября, уточнил министр.

В программе летных испытаний вертолета, которая стартовала в 2017 году, принимали участие три опытных образца, которые налетали в общей сложности порядка 700 часов. По данным Минпромторга, с 2022 года вертолет будет запущен в серийное производство и выведен на российский рынок.

Ка-62 - многоцелевой вертолет. В конструкции Ка-62 активно используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе), что позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины.

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