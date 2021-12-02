Аналитики IDC прогнозируют, что мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году достигнет 8,6 млрд долларов

Специалисты аналитической компании IDC опубликовали свой первый прогноз, относящийся к мировому рынку квантовых вычислений. Согласно этому прогнозу, расходы клиентов на квантовые вычисления вырастут с 412 млн долларов в 2020 году до 8,6 миллиардов долларов в 2027 году. Это означает, что среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2027 год составит 50,9%. Прогноз включает квантовые вычисления как услугу и смежные услуги.

По мнению IDC, рост рынка в течение прогнозируемого периода будут стимулировать крупные прорывы в технологии квантовых вычислений, становление квантовых вычислений как сервисной инфраструктуры, а также рост вычислительных нагрузок, требующих высокой производительности, подходящих для квантовых технологий.

В IDC ожидают, что инвестиции в рынок квантовых вычислений в течение обозначенного выше периода будут расти в среднем на 11,3% в год и достигнут к концу 2027 года почти 16,4 млрд долларов. Эта сумма включает в себя инвестиции, сделанные государственными и частными учреждениями, государственные расходы во всем мире, внутреннее распределение средств (расходы на НИОКР) поставщиками технологий и услуг и внешнее финансирование от венчурных капиталистов и частных инвестиционных компаний.

Как и в случае с любой революционной технологией последних нескольких десятилетий, отрасль потратит миллиарды долларов на то, чтобы сделать её привычной и готовой к массовому внедрению. Аналитики IDC ожидают, что инвестиции приведут к замене нынешних квантовых компьютеров с ограниченными возможностями системами нового поколения, результатом чего станет разработка новых вариантов использования и сегментов рынка. Это приведет к ускорению внедрения квантовых вычислений для получения конкурентного преимущества. В результате к концу прогнозируемого периода на рынке квантовых вычислений произойдет резкий рост потребительских расходов.

Поворотным для отрасли в IDC считают 2021 год. Аналитики уверены, что возможности классических компьютеров для решения многих критических проблем будут исчерпаны уже в следующем десятилетии, и квантовые компьютеры станут следующим поколением высокопроизводительных систем.