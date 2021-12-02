Секретная лаборатория Intel хранит тысячи единиц старых процессоров и прочего оборудования

У компании Intel есть секретная, как называет её источник, лаборатория в Коста-Рике, где процессорный гигант хранит свои старые аппаратные и программные продукты.

Задача у лаборатории максимально простая. Это склад старых процессоров и прочих продуктов Intel, который нужен, чтобы в какой-то определённый момент провести те или иные тесты с участием этих самых старых процессоров (и остальных комплектующих). Такая необходимость возникает, к примеру, когда в процессорах обнаруживается уязвимость, и Intel должна определить, каких процессоров она касается, а каких нет.

Сотрудники лаборатории рассказали, что в своё время им попросту приходилось покупать какие-то старые экземпляры на eBay, так как у Intel не было никакого подобного склада.

Планирование создания склада началось в середине 2018 года, а запущена лаборатория была во второй половине 2019 года.

На складе хранится около 3000 единиц аппаратного и программного обеспечения возрастом примерно до десяти лет. Intel планирует расширить ассортимент следующем году, почти вдвое увеличив площадь, что позволит разместить 6 000 единиц оборудования. Инженеры Intel могут запросить ПК в конкретной конфигурации по своему выбору. Затем он собирается техническим специалистом и доступен через облачные сервисы. Лаборатория работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю, обычно в каждую смену работают около 25 инженеров.

Что интересно, лаборатория получает около 1000 запросов в месяц, так что задачи она решает явно не только связанные с новыми уязвимостями. Также склад еженедельно получает примерно 50 новых устройств.