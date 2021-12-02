В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год

Кроме того, на страницах издания раскрывается жизненный путь 22 космонавтов, получивших воинские звания высших офицеров

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Многотомный научный труд "Высшие офицеры великой страны" был представлен в рамках проведения второго тура конкурса на соискание Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Работу представил в среду заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России Сергей Боцвин.

"Министром обороны РФ было принято решение собрать воедино всю историю жизни высших офицеров, основываясь на учетно-послужных и архивных документах в едином издании, и, наконец, закрыть тему разрозненности информации", - сообщил он.

По словам Боцвина, в научном труде представлена важная для понимания истории информация. "Для понимания истории нашего государства представляют интерес сведения о тех генералах, что служили в царской армии и в последующем продолжили службу в молодой Рабоче-крестьянской Красной армии", - отметил Боцвин.

"На страницах издания отражены судьбы всех маршалов Советского Союза и Российской Федерации, а также адмиралов флота СССР. За всю историю этими воинскими званиями удостоены 44 военачальника, если не считать Сталина Иосифа Виссарионовича, которому звание маршала Советского Союза присвоено в марте 1943 года, а в июне 1945 года он стал генералиссимусом, и представителя НКВД Берии Лаврентия Павловича", - также подчеркнул он.

Более того, по словам замначальника Главного управления кадров МО РФ, на страницах издания раскрывается жизненный путь 22 космонавтов, получивших воинские звания высших офицеров.