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ТАСС

В России собрали архивные сведения о службе и жизни всех генералов с 1917 по 2020 год

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Скульптурные композиции
Скульптурные композиции у здания Минобороны на Фрунзенской набережной.
Источник изображения: www.skyscrapercity.com

Кроме того, на страницах издания раскрывается жизненный путь 22 космонавтов, получивших воинские звания высших офицеров

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Многотомный научный труд "Высшие офицеры великой страны" был представлен в рамках проведения второго тура конкурса на соискание Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Работу представил в среду заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России Сергей Боцвин.

"Министром обороны РФ было принято решение собрать воедино всю историю жизни высших офицеров, основываясь на учетно-послужных и архивных документах в едином издании, и, наконец, закрыть тему разрозненности информации", - сообщил он.

По словам Боцвина, в научном труде представлена важная для понимания истории информация. "Для понимания истории нашего государства представляют интерес сведения о тех генералах, что служили в царской армии и в последующем продолжили службу в молодой Рабоче-крестьянской Красной армии", - отметил Боцвин.

"На страницах издания отражены судьбы всех маршалов Советского Союза и Российской Федерации, а также адмиралов флота СССР. За всю историю этими воинскими званиями удостоены 44 военачальника, если не считать Сталина Иосифа Виссарионовича, которому звание маршала Советского Союза присвоено в марте 1943 года, а в июне 1945 года он стал генералиссимусом, и представителя НКВД Берии Лаврентия Павловича", - также подчеркнул он.

Более того, по словам замначальника Главного управления кадров МО РФ, на страницах издания раскрывается жизненный путь 22 космонавтов, получивших воинские звания высших офицеров.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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