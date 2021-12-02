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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 1 декабря. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 1 декабря прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

В начале совещания министр обороны поздравил всех присутствующих со знаменательным событием – 125-летием со дня рождения великого полководца Георгия Константиновича Жукова. <…>

Далее министр обороны напомнил, что сегодня в Вооруженных Силах начался новый учебный год.

"Накануне в полном объеме были реализованы подготовительные мероприятия. С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнен ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы требуемые запасы материально-технических средств", – отметил в своем выступлении Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также обратил внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учебы и выполнения установленных индивидуальных показателей.

"Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами", – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

На совещании особое внимание было уделено вопросам социальной защищенности военнослужащих и членов их семей через предоставление им дополнительных возможностей и привилегий. <…>

Первый из четырех вопросов тематической части селекторного совещания был посвящен строительству и ремонту кораблей предприятиями Объединенной судостроительной корпорации.

Министр обороны отметил, что в рамках реализации Указа президента по оснащению Вооруженных Сил современными образцами вооружения и военной техники судостроителями выполняется комплекс работ в интересах Военно-морского флота.

"В 2021 году военным морякам переданы четыре корабля и одно судно. Боевой состав Северного флота пополнился головным атомным подводным крейсером "Казань". 7 мая на нем был торжественно поднят военно-морской флаг. Строительство большой дизельной подводной лодки "Магадан" и базового тральщика "Георгий Курбатов" завершено досрочно. В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", – сообщил глава военного ведомства.

"Реализация Объединенной судостроительной корпорацией госконтрактов по сервисному обслуживанию кораблей позволила Военно-морскому флоту успешно выполнить поставленные задачи. Вместе с тем, по ряду заданий есть вопросы, которые мы сегодня обсудим", – подытожил глава военного ведомства.

Вторым вопросом совещания стало строительство Байкало-Амурской магистрали.

"Вы знаете, что с апреля текущего года по поручению президента Российской Федерации Железнодорожные войска активно подключились к реконструкции участка БАМа Улак-Февральск общей протяженностью 340 км, – обратился к участникам совещания Сергей Шойгу. – На 19 объектах задействовано 1,5 тыс. военных железнодорожников, используется порядка 700 ед. техники. К настоящему моменту полностью подготовлена полоса отвода строящейся железной дороги".

"На всем протяжении участка восстановлено более 100 км притрассовых автодорог и 15 автомобильных мостов, – продолжил глава военного ведомства. – Для передислокации техники используются четыре временные автомобильные переправы через крупные и реки. Применение современных технологий позволит нам досрочно сдать отдельные объекты. При необходимости нарастим имеющиеся силы и средства".

Как отметил Сергей Шойгу, летом в реконструкции участвовали студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"Минобороны России продолжит эту полезную практику. В следующем году будет создано 12 студенческих стройотрядов. К прохождению войсковой практики будет привлечено 87 курсантов Военного института железнодорожных войск и военных сообщений", – сообщил министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что Байкало-Амурская магистраль считается самым сложным и ответственным участком сети железных дорог России. Поэтому участие в ее строительстве – это получение ценного опыта в решении важнейших государственных задач.

В продолжение тематической части совещания состоялось обсуждение состояния аварийности на автомобильном транспорте в Вооруженных Силах. <…>

Еще один важный вопрос селекторного совещания был связан с состоянием безопасности полетов в Вооруженных Силах. Были намечены основные меры по снижению аварийности в военной авиации в 2022 году.

Министр обороны отметил, что в прошедшем учебном году военная авиация в полном объеме и на высоком уровне выполнила все поставленные задачи. В ходе боевой подготовки активно осваивались современная авиатехника и авиационные средства поражения, что в значительной мере способствовало росту квалификации и профессиональной выучки наших специалистов.

"Прежде всего, это касается совместного стратегического учения "Запад-2021", – подчеркнул министр обороны.

Он также отметил, что с соблюдением всех установленных требований безопасности полетов проведены воздушная часть парада в честь 76-й годовщины Великой Победы в Москве, а также авиационная составляющая Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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