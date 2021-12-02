Министр обороны Шойгу поручил не снижать интенсивность боевой учёбы в войсках

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк.

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу командному составу Вооружённых сил обеспечить высокий темп боевой учёбы в войсках.

"Обращаю внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учёбы", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что подготовительные мероприятия к новому учебному году, который стартовал в Вооружённых силах РФ 1 декабря, реализованы в полном объёме.

"С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнен ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы требуемые запасы материально-технических средств", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что во избежание распространения коронавирусной инфекции "все мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами".

"Более подробно стоящие перед нами задачи, в том числе касающиеся боевой подготовки, обсудим на итоговой коллегии в конце декабря", - добавил он.