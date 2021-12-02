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ТАСС

Шойгу: летчики и авиационные специалисты ВС РФ полностью выполнили задачи на 2021 год

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Пилот ВКС РФ
Пилот ВКС РФ.
Источник изображения: rg.ru

В ходе боевой подготовки активно осваивались современная авиатехника и авиационные средства поражения, что в значительной мере способствовало росту квалификации и профессиональной выучки специалистов, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Летчики и другие авиационные специалисты Вооруженных сил России в полном объеме и высококачественно выполнили все задачи, которые были поставлены им в 2021 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

"В прошедшем учебном году военная авиация в полном объеме и на высоком уровне выполнила все поставленные задачи. В ходе боевой подготовки активно осваивались современная авиатехника и авиационные средства поражения, что в значительной мере способствовало росту квалификации и профессиональной выучки наших специалистов. Прежде всего это касается совместного стратегического учения "Запад-2021", - сказал министр.

Он также отметил, что с соблюдением всех установленных требований безопасности полетов проведены воздушная часть парада в честь 76-й годовщины Великой Победы в Москве, а также авиационная составляющая Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

"По-прежнему большое внимание будем уделять повышению качества подготовки авиационного персонала. Сегодня подведем итоги состояния безопасности полетов в 2021 году и наметим основные меры по снижению аварийности в военной авиации в 2022 году", - сказал Шойгу, открывая совещание.

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