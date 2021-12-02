Экипажи подводных лодок ЧФ начали новый учебный год с занятий на уникальном УТК "Афалина"

ЦАМТО, 1 декабря. В новом учебном году в Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) ЧФ стартовал цикл тренировок экипажей подводных лодок на учебно-тренировочном комплексе (УТК) "Афалина" по спасательной и легководолазной подготовке.

Уникальность первого в Военно-морском флоте России учебно-тренировочного комплекса, открывшегося на территории НВМБ в 2020 году, заключается в оборудовании учебного места для имитации глубоководного пространства, позволяющего отрабатывать более 10 элементов водолазной подготовки, в том числе подводные спуски, вход водолаза в торпедный аппарат и в водолазную башню.

В ходе тренировок военнослужащие на практике закрепляют навыки водолазных работ, отрабатывают эвакуацию с аварийной подводной лодки через торпедный аппарат, покидание аварийного корабля с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения. Оборудование комплекса позволяет создать для подводников условия, максимально приближенные к реальным.

Все занятия проходят под наблюдением инструкторов, действия обучаемых сопровождаются видеофиксацией для дальнейшего разбора допущенных ошибок.

Оборудование УТК "Афалина" позволяет безопасно и эффективно проводить подготовку водолазов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса – до 25 обучаемых.

Кроме УТК "Афалина", на территории объединения функционируют учебно-тренировочные комплексы "Гефест" и "Каспий", предназначенные для отработки действий по борьбе за живучесть кораблей и подводных лодок, сообщает пресс-служба Южного военного округа.