Космонавт - корреспондент ТАСС и японские туристы вернутся на Землю 20 декабря

Посадка ожидается в 06:18 мск в степи Казахстана

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экипаж корабля "Союз МС-20" в составе космонавта Александра Мисуркина, который станет первым специальным корреспондентом ТАСС на орбите, японского миллиардера Юсаку Маэдзавы и его помощника по бизнесу Ёдзо Хирано вернется на Землю утром 20 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в среду.

"Расстыковка с МКС запланирована в 02:53 мск, работа двигательной установки с 05:24 до 05:28, посадка ожидается в 06:18 в степи Казахстана", - отметили в пресс-службе.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.