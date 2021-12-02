Войти
ИнВоен Info

Полк рейнджеров ВС Великобритании – специалисты серой зоны

284
0
+1
Полк рейнджеров ВС Великобритании – специалисты серой зоны
Полк рейнджеров ВС Великобритании – специалисты серой зоны.
Источник изображения: invoen.ru

В марте 2021 года Министерство обороны Соединенного Королевства объявило о создании в британской армии новой бригады специальных операций (подробнее). Её ядром должен выступить новый полк рейнджеров. Оперативная готовность частим запланирована на 1 декабря 2021 года. В конце ноября оборонное ведомство Великобритании огласило некоторые детали.

Бригадный генерал Гас ФЭЙР


Бригадой специальных операций командует бригадный генерал Гас ФЭЙР (Gus FAIR). Новый полк рейнджеров создается по образцу аналогичных подразделений армии США. «Зеленые береты» в основном используются в конфликтах между миром и войной, в так называемой серой зоне. К их сфере ответственности относятся нетрадиционные военные действия и оказание военной помощи местным вооруженным силами или ополченцами в регионах развертывания.

Особенности предназначения полка отражены в снаряжении: по своей сути – это легкая пехота. Но в его составе также предусмотрено подразделение БПЛА для разведки в ближней зоне, боевые роботы для обезвреживания боеприпасов, компоненты K9 со служебными собаками или оборудование для обнаружения боевых агентов ОМП. Кроме того, имеет возможности для проведения психологических операций.

Полк рейнджеров ВС Великобритании насчитывает около 1200 военнослужащих и состоит из четырех батальонов. Два предназначены для действий в Африке, по одному – для Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы.

Полк рейнджеров ВС Великобритании. Специалисты


Как отмечают источники, полк рейнджеров восходит к тем нетрадиционным элитным подразделениям на службе Её Величества, которые участвовали в войне французов и индейцев (1754-1763 гг.) в Северной Америке. В этой традиции представлены также и рейнджеры армии США. Кроме того, основоположниками традиций считаются другие британские части, такие как бригада разведывательной службы или V-Force времен Второй мировой войны. В отличие от «зеленых беретов» или их коллег из 75-го полка рейнджеров армии США рейнджеры ВС Великобритании будут носить не зеленый или песочный, а серый берет. Серый цвет, в свою очередь, соответствует геральдическому соколу-сапсану, украшающему берете. «Хищная птица распространена по всему миру и может охотиться где угодно - в горах, в пустыне или в городах. Он всегда верен своему партнеру», - заявили представители британской армии.

Берет и отличительный значок полка рейнджеров


Дизайн значка – сокол-сапсан, раскинувший крылья перед тем, как схватить U-образный лист с надписью «Рейнджер», очень напоминает береты другого подразделения бывшей британской колонии Родезия, а именно: специализирующихся на нерегулярных войнах скаутов Селуса (Selous Scouts). Подчеркивается, что скауты Селуса сражались в гражданской войне в Африке, в 1970-х годах против чернокожих коммунистических повстанцев. Подобное сходство значка вызвало на острове скандал, связанный с «политкорректностью», хотя, как поясняют местные СМИ, чернокожие родезийцы также служили у скаутов Селуса. Для полноты картины следует отметить, что у скаутов Селуса был темно-коричневый берет.

Однако, споры возникли не только по поводу этой детали экипировки. Весьма вероятно, что новый полк рейнджеров окажется меньше, чем планировалось изначально. Последнее следует из общего сокращения численности британской армией с запланированных (и не достигнутых) 82 000 до 72 500 военнослужащих.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Франция
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
15.10.2021
Вести (Украина): армия в цифрах — преимущества и проблемы Вооруженных сил Украины
15.03.2021
Всплеск новой военной революции
16.11.2020
Закон «Рычага»: юг России укрепят летающими системами подавления эфира
31.01.2017
Требуются камикадзе
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
31.08.2011
Российский оборонно-промышленный комплекс работает в основном на экспорт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)