Войти
ТАСС

Первые военно-морские учения Россия - АСЕАН открылись в Индонезии

296
0
0
БПК "Адмирал Пантелеев"
БПК "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: militarynews.ru

Они продлятся до 3 декабря

БАНГКОК, 1 декабря. /ТАСС/. Первые в истории военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) открылись в Индонезии. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в постоянном представительстве РФ при АСЕАН.

На церемонии открытия присутствовали постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов и посол России в Индонезии Людмила Воробьева. "Эти учения о мире, стабильности и процветании в регионе, - отметил Иванов. - Мы открываем новую страницу в нашем стратегическом партнерстве".

Со своей стороны командующий 1-м флотом ВМС Индонезии контр-адмирал Абдул Расиид заявил, что маневры "улучшат взаимодействие и взаимопонимание военных РФ и АСЕАН, а также укрепят дружбу между ними".

Военно-морские учения Россия - АСЕАН продлятся до 3 декабря в территориальных водах Индонезии в районе Северной Суматры. С российской стороны в них принимает участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Учения разделены на две фазы - виртуальную и морскую.

28 октября в режиме видеоконференции состоялся 4-й саммит Россия - АСЕАН. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между РФ и ассоциацией. По итогам саммита был принят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства. Лидеры одобрили решение о проведении первых в истории военно-морских учений РФ и АСЕАН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
Военные учения
пр. 1155
Похожие новости
24.11.2021
В декабре пройдут первые в истории учения ВМФ России и стран АСЕАН
24.11.2021
Первые военно-морские учения Россия - АСЕАН пройдут с 1 по 3 декабря
01.12.2017
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию
30.06.2016
Международные морские учения RIMPAC. Досье
19.10.2015
Минобороны России: деятельность РФ в АТР не несет угрозы стабильности в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)