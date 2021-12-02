Новый полк ВДВ будет развёрнут в Крыму до конца года - Минобороны РФ

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка будет завершено в декабре, сообщили в российском военном ведомстве.

"В декабре текущего года будет завершено формирование третьего десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в среду.

Кроме того, уже в следующем году Воздушно-десантным войскам (ВДВ), в частности, предстоит перевооружить несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений на современную технику, оборудовать учебные объекты на новом полигоне "Старокрымский" в Республике Крым, информирует ведомство.

По его данным, в 2022 году "спланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений с дивизиями, бригадами и полками всех соединений Воздушно-десантных войск".

В середине ноября Минобороны России по итогам расширенного заседания военного совета ВДВ сообщило, что к началу декабря текущего года будет завершено переформирование Камышинского отдельного десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк, который войдёт в состав Новороссийского десантно-штурмового горного соединения.

В марте министр обороны Сергей Шойгу сказал, что к концу года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду (Камышин, Волгоградская область) в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии (Крым).

В октябре Минобороны сообщало, что командующий ВДВ Андрей Сердюков проверил строительство объектов нового полка в Феодосии.

18 ноября российское военное ведомство информировало, что объекты первой очереди расположения нового десантно-штурмового полка в Крыму достроят к концу 2021 года.

"По словам застройщиков, работы на объектах строительства ведутся без перерывов, что позволит к концу текущего года завершить строительство объектов первой очереди", - говорится в сообщении военного ведомства.

Объекты первой очереди включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (на 300 человек каждое), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт полка, а также первые шесть тенто-мобильных укрытий на 40 машиномест каждая и контрольно-технический пункт в парке воинской части, уточнили в Минобороны.