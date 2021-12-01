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Интерфакс-АВН

Москва проинформировала Вашингтон об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины - Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия продолжит тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи своих границ

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия проинформировала США об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Информация об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало", - заявил он.

Патрушев также отметил, что РФ продолжит следить за действиями НАТО и Украины вблизи российских границ.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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