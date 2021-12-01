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Интерфакс-АВН

Новая гиперзвуковая ракета будет поставлена на вооружение ВМФ РФ в начале следующего года - Путин

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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия уже сейчас способна ответить на угрозы, которые могут быть направлены с территории Украины в случае размещения там ударных комплексов

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая морская гиперзвуковая морская ракета будет поставлена на вооружение Военно-морского флота России в начале 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут", - сказал Путин, выступая во вторник на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

Об этом президент упомянул в связи с тем, что, если на территории Украины появятся какие-либо ударные комплексы, подлетное время до Москвы составит от пяти до десяти минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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