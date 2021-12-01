"Здравствуйте, наши космические друзья! Мы - дети планеты Земля"

Умер ученый Александр Зайцев, отправлявший послания внеземным цивилизациям

29 ноября скончался известный российский специалист по проблеме SETI Александр Зайцев, который в 1999 году участвовал в отправке радиопосланий внеземным цивилизациям из Евпатории. Он считал, что если тенденция "молчаливого" поведения нашей собственной цивилизации сохранится, то мы сами не вправе ждать, что другие цивилизации будут настроены иначе и выйдут с нами на связь.

О смерти доктора физико-математических наук, специалиста по радиолокации астероидов Александра Зайцева сообщил «Газете.Ru» его брат Николай. Александр Зайцев родился 19 мая 1945 года в Щелково, жил и работал во Фрязино, до пенсии числился главным научным сотрудником фрязинского филиала Института радиотехники и электроники РАН. Он стал лауреатом Государственной премии СССР в области науки за 1985 год, его именем в 1995 году был назван астероид №6075 Zajtsev.

Наибольшую известность Александр Зайцев получил как научный руководитель проекта Cosmic Call, в ходе которого были скомпонованы и переданы с 70-метрового радиотелескопа РТ-70 в Евпатории первые многостраничные межзвездные радиопослания в адрес предполагаемых «братьев по разуму» в направлении нескольких относительно близких звезд из перечня Института SETI с потенциально возможной жизнью. Александр Зайцев оставался большим энтузиастом концепции METI - Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence, посланий внеземным цивилизациям. Концепция предполагает, что землянам необходимо как можно чаще предпринимать активные попытки связаться с разумными существами за пределами Солнечной системы, чтобы в свою очередь иметь шанс на получение аналогичных межзвездных посланий в свой адрес.

Александр Зайцев активно сотрудничал с зарубежными учеными, занимавшимися проблемами связи с внеземными цивилизациями. «Мне очень грустно узнать о смерти Александра Зайцева, российского радиоастронома и ученого SETI. Гениальный, добрый человек», - написал на своей странице в Facebook американский астробиолог Дэвид Гринспун из Института планетологии в Тусоне.

«Только что узнала о кончине Александра Зайцева. Он очень активно участвовал в сообществе SETI много лет, был пионером посылки сообщений (METI)», - пишет на своей странице Элизабет Пиотелат из Национального центра научных исследований Франции.

Исторически первым радиопосланием в адрес внеземных цивилизаций считаются три слова, отправленные азбукой Морзе в ноябре 1962 года из Центра дальней космической связи СССР в Евпатории в направлении Венеры. Кодирование букв происходило за счет смены частоты радиопередатчика, длительность точки составляла 10 секунд, тире - 30, паузы внутри букв занимали 8 с, паузы между буквами - 30 с. Таким образом 19 ноября 1962 года в космос было отправлено слово «Мир», а 24 ноября - слова «Ленин» и «СССР». Общее время передачи составило 8 минут, а спустя 4,5 минуты от Венеры был получен отраженный сигнал. Азбуку Морзе в качестве кода предложил использовать научный сотрудник Института радиотехники и электроники РАН Олег Ржига, но, разумеется, вряд ли можно было надеяться на то, что инопланетяне знают код Морзе и русский язык, так что это было скорее просто демонстрация технологической возможности отправлять подобные послания.

Гораздо более серьезный подход к составлению передач для инопланетных цивилизаций продемонстрировали Фрэнк Дрейк и Карл Саган, предусмотревшие возможность дешифровки любым разумным существом своего сообщения, посланного из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико 16 ноября 1974 года. Само сообщение представляло собой как бы развертку картинки, состоящей из 1679 пикселей. 1679 - число полупростое, произведение двух простых чисел - 23 и 73. Поэтому формируемую картинку можно расположить в виде прямоугольника лишь двумя способами - горизонтально и вертикально. Предполагалось, что получатель выберет из двух вариантов правильный и рассмотрит изображение с минимальными сведениями о математике, биологии и Земле.

Сообщение длилось 169 с, длина волны составляла 12,6 см. Однако сам радиосигнал был послан в направлении шарового скопления М13, находящегося на расстоянии 25 тыс. световых лет от Земли, в созвездии Геркулеса. Понятно, что рассчитывать на ответ нынешним поколениям землян в этом случае не приходится.

Участники проекта Cosmic Call 2003 на фоне 70-метровой Евпаторийской антенны. Слева направо: Геннадий Петров, начальник одного из отделов Национального Центра управления и испытания космических средств (НЦУИКС); Виктор Абросимов, заместитель руководителя НЦУИКС; Ричард Браастад (Braastad Richard, США), менеджер проекта; Александр Зайцев, научный руководитель проекта Источник изображения: Wikimedia Commons

Александр Зайцев в 1999 году предложил использовать радиотелескоп РТ-70 в Евпатории для отправки радиопосланий в направлении относительно близких звезд, похожих на Солнце. Государственные средства на подобные программы не выделялись, поэтому решено было воспользоваться частной инициативой и проводить сбор средств методом краудфандинга.

Этому проекту предшествовала идея американского бизнесмена Чарльза Чейфера, предложившего встретить третье тысячелетие отправкой посланий в космос - Encounter 2001. Предполагалось послать к ближайшим звездам космический зонд с фотографиями, письмами и ДНК (Millennial Voyage) и помимо этого воспользоваться для передачи радиопосланий в адрес инопланетных цивилизаций американскими радиолокаторами в Аресибо или в Голдстоуне. Эта часть проекта называлась Cosmic Call - «Космический зов». Однако осуществить эту идею сразу не удалось из-за сильной загруженности оборудования крупнейших радиотелескопов другими программами, поэтому инициаторы проекта решили воспользоваться предложением Александра Зайцева и задействовать радиолокатор, установленный в фокусе 70-метровой антенны в Евпатории.

Первая серия посланий Cosmic Call, направленных в адрес четырех звезд, выбранных из перечня Института SETI, была отправлена летом 1999 года. Предполагалось запустить вторую серию через год, весной 2000 года, однако произошли дополнительные задержки, и этот проект был завершен только летом 2003 года, когда сигналы послали еще к пяти звездам.

«Многостраничная межзвездная передача» представляла собой небольшую энциклопедию знаний землян об окружающем мире. Помимо научной части в космос передавались также сообщения всех желающих частных лиц на коммерческой основе.

Для передачи был разработан специальный язык Lexique, основанный на тех же принципах, что положены в основу послания из Аресибо 1974 года, - космограммы Дрейка. На этот раз каждая из 23 страниц послания формировалась из гораздо большего числа пикселей - их было на каждой странице по 16129, что также допускало единственное целочисленное разложение в виде квадратной матрицы 127×127. Несколько первых страниц служили для обучения предлагаемому языку, вначале шли числа, затем арифметические операции и т.д. Затем приводились сведения из астрономии, биологии, географии, космологии. 21-я страница, например, показывает антенну и передатчик радиотелескопа в Евпатории. Последняя, 23-я, содержит приглашение инопланетянам откликнуться и рассказать о своей цивилизации.

Источник изображения: blog.plover.com

В августе-сентябре 2001 года из Евпатории по шести адресам было передано также «Детское радиопослание», аналоговая часть которого представляла собой терменвокс-концерт, а цифровая - 28 бинарных изображений и текстов. В соответствии с концепцией Александра Зайцева, сформулированной им в 2000 году в статье «Язык радиопосланий к другим цивилизациям», это все соответствовало триединой природе мышления (интуитивное, эмоциональное, логическое), послания отображали эмоциональный мир, художественные образы и накопленные человечеством знания о себе и окружающем мире.

"Здравствуйте, наши Космические друзья! - писали дети в своем послании. - Мы, дети планеты Земля, отправляем вам это Послание. Знайте, вы не одиноки во Вселенной. Предлагаем вам дружбу. Галактика, в которой мы с вами живем - наш общий Дом. Мы называем ее Млечный Путь...

Мы хотим узнать о вас, ответьте нам и мы будем очень рады! Желаем вам мира и добра!

Дети Земли, август-сентябрь 2001 год".

К 2005 году Александр Зайцев вместе с зарубежными коллегами сформулировал также важную проблему METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) - собственно процесса передачи сообщений для внеземных цивилизаций. В статье "Making a Case for METI", написанной Зайцевым совместно с Чарльзом Чафером и Ричардом Браастадом, констатировалось, что в XXI веке не только склонные к осторожности политические деятели, но и многие лидеры современного SETI-сообщества склоняются к мысли о недопустимости преднамеренной передачи сообщений с Земли в адрес ближайших звезд. Источником опасений служит печальный опыт "контактов представителей разных цивилизаций" на Земле и литературные и кинематографические фантазии. Вместо активных действий все больше предлагается пассивный подход - сканирование различных волновых диапазонов в поисках сообщений, посланных другими цивилизациями. Однако авторы статьи вполне резонно замечали, что если тенденция "молчаливого" поведения нашей собственной цивилизации сохранится, то мы сами не вправе ждать того, что другие цивилизации будут настроены иначе и выкажут себя большими альтруистами.

Возникает так называемый парадокс METI - все только слушают, никто не хочет говорить - или говорит очень редко - поэтому Вселенная в результате молчит.

В 2006 году Александр Зайцев участвовал в серии дебатов, посвященных проблемам связи с внеземными цивилизациями, организованных рядом изданий и завершившихся диспутом в рамках научного семинара в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, на котором высказались многие признанные российские специалисты по поискам внеземных цивилизаций - академик Николай Кардашев (директор Астрокосмического центра ФИАН), Лев Гиндилис (ГАИШ), Лилия Филиппова (НКЦ SETI), Александр Панов (НИИЯФ МГУ) и др.

В этом диспуте астрофизик из ГАИШ МГУ, известный научный популяризатор Сергей Попов выступал в роли скептика, утверждая, что специальные программы и специализированные инструменты для связи с внеземными цивилизациями разрабатывать нецелесообразно, а если когда-нибудь в обозримом будущем следы иной жизни и разума и удастся обнаружить (что, по его мнению, весьма маловероятно), то сделано это будет скорее всего в рамках астрофизических экспериментов, не специализирующихся конкретно на SETI. Александр Зайцев отстаивал свою точку зрения, утверждая, что в основе желания найти «братьев по разуму» и связаться с ними лежат во многом нравственные основы - человечество просто обязано искать себе подобных, иначе оно уже не будет прежним человечеством.

Когда Александра Зайцева на семинаре в шутку спросили, возьмет ли он на цели SETI-METI миллиард долларов, он задумался, но все-таки решил, что брать деньги надо, а вот чтобы их израсходовать разумно, он непременно должен будет посоветоваться с коллегами.

Максим Борисов