Япония увеличит ранее утвержденный оборонный бюджет на 2022 ф.г. еще на 6,75 млрд. долл.

ЦАМТО, 30 ноября. Правительство Японии 26 ноября утвердило дополнительные ассигнования на оборонные расходы в 2022 ф.г. в сумме 774 млрд. иен (6,75 млрд. долл.).

Как сообщает агентство Reuters, и без того рекордные военные расходы увеличены для укрепления Воздушных и Морских сил самообороны Японии на фоне угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

Напомним, что Минобороны Японии запросило на 2022 ф.г. (начнется 1 апреля 2022 года) бюджет на рекордные 5,48 трлн. иен (около 49,86 млрд. долл.), о чем сообщило агентство "РИА Новости" 31 августа 2021 года со ссылкой на материалы японского военного ведомства.

Таким образом, бюджет на следующий финансовый год будет на 2,6% больше изначального бюджета, который японское Минобороны запросило на текущий 2021 ф.г. С новой поправкой бюджет на 2022 ф.г. составит рекордную сумму в 6,254 трлн. иен (56,9 млрд. долл.).

В Минобороны Японии отметили, что дополнительные ассигнования будут направлены на досрочную закупку противокорабельных ракет, морских патрульных самолетов и военно-транспортных самолетов.

Рост военных расходов связан с октябрьскими предвыборными обещаниями нынешнего премьер-министра Фумио Кисиды, который заявил о планах довести расходы на оборону до 2% ВВП.

Начиная с 1990 года, за исключением 2010 года, расходы на оборону Японии не превышали 1% ВВП. Последние девять лет идет постоянное увеличение оборонного бюджета, однако его сумма все равно не достигала потолка в 1%. Предлагаемые дополнительные ассигнования доведут долю расходов на оборону в 2022 ф.г. до 1,3% ВВП Японии.