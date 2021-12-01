MI6 нужна помощь технологических фирм для противодействия России и Китаю в области искусственного интеллекта - СМИ

ООН потребовала от всех государств строгого контроля над искусственным интеллектом.

Лондон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Британской внешней разведке MI6 понадобится помощь технологического сектора для противодействия угрозам, исходящим от Китая и России, которые стремятся получить преимущество, овладевая искусственным интеллектом, сообщает The Guardian со ссылкой на речь, которую глава агентства Ричард Мур произнесет в Международном институте стратегических исследований.

"Я не могу не подчеркнуть, насколько это кардинальное изменение в культуре, этике и способе работы MI6, поскольку мы традиционно полагались в первую очередь на наши собственные возможности для разработки технологий мирового класса, которые нам нужны, чтобы оставаться в секрете и выполнять нашу миссию", - приводит издание выдержки из речи Мура.

По его словам, агентство должно стать "более открытым, чтобы оставаться в секрете".

Как отмечает газета, Китай быстро улучшает свои возможности в киберпространстве, Россия "развивает свои хакерские возможности".