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Интерфакс-АВН

Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

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Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США.
Источник изображения: TASS/AP/Baderkhan Ahmad

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Одной из задач пересмотренной за последние месяцы глобальной дислокации ВС США в мире является более эффективное сдерживание России, заявили в Пентагоне.

В сообщении оборонного ведомства по поводу обновлённой дислокации отмечается, что она "усиливает сдерживание России, используя для этого готовые к бою силы. Также дислокация даёт возможность силам НАТО действовать более свободно".

Вместе с тем, в сообщении не говорится о каких бы то ни было новых мерах, нацеленных на выполнение данной задачи. Так, Пентагон напоминает, что ещё в феврале 2021 года президент СШС Джо Байден отменил решение предыдущей администрации о выводе 25 тыс. военных США из ФРГ.

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
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