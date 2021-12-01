В NASA заявили, что пока не обсуждали с "Роскосмосом" возможность стыковки корабля Crew Dragon с модулем "Причал"

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Возможность стыковки американского корабля Crew Dragon с российским модулем "Причал" пока не обсуждалась с "Роскосмосом", интерфейсы стыковки на данный момент несовместимы, сообщила заместитель руководителя программы МКС в NASA Дэна Вайгл.

"У нас не было дискуссий конкретно на этот счёт, интерфейсы стыковки наших кораблей разные (...) на данный момент интерфейсы несовместимы", - сказала Вайгл на брифинге перед выходом американских астронавтов в открытый космос.

26 ноября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в настоящий момент между госкорпорацией и NASA обсуждается вопрос стыковки американского корабля Crew Dragon с российским модулем "Причал".

"На сегодняшний момент NASA и "Роскосмос" начали переговоры по гармонизации технических стандартов, которые позволят проводить такого рода стыковку", - сказал Рогозин журналистам в пятницу.

По его словам, стыковка станет возможность при условии создания стыковочного интерфейса.

26 ноября новый узловой модуль "Причал" пристыковался к модулю "Наука" на МКС.

Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет пристыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ.

"Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

17 ноября начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon. По его словам, что ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.