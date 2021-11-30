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Военно-промышленный курьер

«Причал» – мостик между МКС и РОСС

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Узловой модуль «Причал»
Узловой модуль «Причал».
Источник изображения: РКК «Энергия»/Роскосмос

Российская часть орбитальной станции приросла новым модулем

Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» пристыковался к Международной космической станции (МКС) 26 ноября, пополнив новым отсеком российский сегмент МКС.

По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, все прошло штатно. Напомним, что после «Причала» не планируется добавление новых модулей для нашего сегмента, хотя ранее рассматривался вопрос об отправке на орбиту научно-энергетического модуля. Было принято решение, что НЭМ станет элементом российской орбитальной станции РОСС, его запуск ожидается не ранее 2025 года.

«Причал» был готов к отправке еще в 2014 году, однако ждал запуска и пристыковки к станции модуля «Наука», в связке с которым и разрабатывался. Специально модернизированный для данной операции корабль «Прогресс М-УМ» после доставки «Причала» пробудет в составе станции почти месяц, его приборно-агрегатный отсек планируют свести с орбиты и затопить 22 декабря. Новый модуль объемом около 19 кубометров имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей. Он позволит стыковать к МКС, в частности, космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне.

Находящимся на Международной космической станции российским космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву 19 января 2022 года предстоит выход в открытый космос по российской программе ВКД-51 для прокладки кабелей между «Причалом» и «Наукой», после чего «прописку» модуля на МКС можно будет назвать завершившейся.

Формально к «Причалу» можно пристыковать сразу пять объектов одновременно, однако «Прогрессы» и «Союзы» смогут причаливать только к одному стыковочному узлу, поскольку другие, боковые узлы для этого не подойдут. Просто десять лет назад в Роскосмосе планировали использовать «Причал» как очередную точку роста нашего сегмента станции, соединяя с ним другие долговременные модули. Проблема с боковыми стыковочными узлами может быть решена путем модификации кораблей или добавления переходников, как это было сделано с «Наукой». Пока стыковку со станцией пяти наших кораблей одновременно можно считать утопией – их просто нет в таком количестве. Но если планы по развитию космического туризма воплотятся в жизнь, нормально пойдет в серию «Ангара» и в штатном режиме заработает космодром Восточный, то может мы увидим через несколько лет «Причал» не с одним пристыкованным кораблем, а сразу с пятью. Наверное, будет красиво.


Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года

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