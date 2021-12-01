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ТАСС

Роскосмос заключил контракт на изготовление спутников "Метеор-М" № 2-5 и "Метеор-М" № 2-6

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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

Сумма контракта составила 5,37 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВНИИЭМ им. А. Г. Иосифьяна изготовит спутники "Метеор-М" № 2-5 и "Метеор-М" № 2-6. Соответствующий контракт с Роскосмосом был подписан 25 ноября, говорится на сайте госзакупок.

Согласно документам, аппараты должны быть изготовлены и поставлены на космодром Восточный до 24 октября 2024 года ("Метеор-М" № 2-5) и 15 ноября 2025 года ("Метеор-М" № 2-6). Срок активного существования на орбите не должен превышать пять лет.

Сумма контракта составила 5,37 млрд рублей.

В октябре 2020 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил презентацию на совещании по развитию Севморпути, которое прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно информации в ней, в 2024 году Роскосмос планирует запустить спутник "Метеор-М" № 2-5, в 2025 году - аппарат "Метеор-М" № 2-6. До этого на орбиту должны быть выведены аппараты "Метеор-М" № 2-3 и "Метеор-М" № 2-4.

Ранее Роскосмос получил дополнительные финансовые средства, выделенные правительством на развитие космических программ. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснял, что эти деньги пойдут на развитие орбитальной группировки метеоспутников, спутников дистанционного зондирования Земли, а также на реализацию программы "Сфера".

"Метеор-М" входит в серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогнозирования погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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Страны
Россия
Компании
ВНИИЭМ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
ЯО
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