«Кошмар для Вашингтона - Россия в Донбассе и Китай на Тайване»

В США впервые обсуждается сценарий деэскалации конфликта на Украине

Белый дом прорабатывает три сценария «давления на Москву» по украинской проблеме, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Один из них предусматривает отказ от поставок американского оружия Киеву. Тем временем в Кремле не исключили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут пообщаться до конца года. «Газета.Ru» разбиралась, есть ли у Москвы и Вашингтона шанс договориться по Украине.

Администрация президента США может предложить своим союзникам по НАТО три сценария развития событий на украинском направлении.

По данным источников The Wall Street Journal в Белом доме, первый сценарий предусматривает сокращение американских маневров в странах Европы, а также приостановку поставок оружия Киеву в рамках деэскалации. Такой сценарий публично проговаривается впервые. Пусть даже на уровне анонимных источников в администрации президента США.

Второй сценарий, напротив, допускает увеличение военных поставок, а также очередные санкции в отношении России. Реализация третьего будет означать вовлечение Вашингтона в активизацию переговорного процесса в «минском формате».

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил вероятность общения глав России и США до конца 2021 года. При этом формат будет, скорее всего, дистанционным, уточнил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается», - заявил представитель дипломатического ведомства.

Ранее глава Белого дома Джо Байден акцентировал внимание на том, что «по всей вероятности» переговорит со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает Voice of America.

«Не стоит рассматривать украинскую проблему во взаимоотношениях России и США изолированно. Белый дом очевидно будет увязывать решение конфликта на Украине с другими, не менее чувствительными для себя вопросами в евразийском регионе. Имею в виду обстановку в Афганистане, Сирии, в странах Центральной Азии. То есть вполне возможны договоренности на других треках. Как вариант: у США не решен вопрос по иранской ядерной программе. Вашингтону нужен канал для коммуникаций с Тегераном. Такой канал могла бы наладить Москва, чтобы добиться взаимоприемлемого состояния дел», - объяснил «Газете.Ru» научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов.

Bloomberg сообщил, что предстоящие консультации США с европейскими союзниками направлены, прежде всего, на то, чтобы «пробить тревогу» в Европе по поводу «возможного вторжения» России на Украину.

«Всю осень именно российские источники акцентируют внимание на возможности и важности такой встречи лидеров [США и Росcии]. Официальная позиция США при этом гораздо более сдержанная. Можно предположить, что в Белом доме рассматривают перспективу тройного саммита Байден - Путин - Зеленский. Если это так, то теоретически это может привести к прорыву в урегулировании. Но, с другой стороны, это сломает «нормандский формат», внося нового посредника в лице Вашингтона. Не уверен, что для России это приемлемый вариант», - рассказал программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО и РАН Олег Барабанов.

По его словам, нагнетание ситуации с российской стороны могло иметь дипломатическую подоплеку: убедить Байдена провести с Путиным второй саммит. Соответственно, речь идет о поднятии военно-политических ставок, чтобы встретиться в любом формате и продолжить диалог.

«Россия на протяжении последних месяцев заявляла о том, что сложившаяся обстановка на Украине ее категорически не устраивает и будет иметь серьезные последствия с точки зрения будущей безопасности в Европе. В этом смысле претензии были и в адрес Германии и Франции, которые поддерживают «Минск» (Минские договоренности, - прим. ред. «Газета.Ru»)[/i] только на словах.

Тем не менее, те действия, которые сейчас предпринимают США, говорят о том, что они услышали и поняли позицию Россию. Это не значит, что они сделают так, как надо Москве. Но, во всяком случае, они поняли, что пора что-то делать, чтобы избежать угрозы большой войны», - полагает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его мнению, всем очевидно, что при негативном сценарии произойдет большая военная эскалация, в результате которой Украина потерпит поражение, а в отношении Москвы будут введены серьезные санкции. При этом Запад распишется в своей неспособности защитить украинскую сторону от северо-восточного соседа. Но есть и другое обстоятельство, которое эксперт назвал «кошмаром» для США.

«В итоге Россия и Китай только усилят уже существующее сотрудничество по целому ряду направлений, включая военное. А это уже крайне опасно для США, учитывая неблагоприятную ситуацию вокруг Тайваня. Москва может усилить Пекин, но у Белого дома есть шанс избежать такой сценарий, найдя решение по Украине. Можно себе представить, какой кошмар будет для Вашингтона одновременное нападение России в Донбассе и со стороны Китая в отношении Тайваня», - допустил Суслов.

Юрий Мавашев