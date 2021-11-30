Служба «по науке» – строить корабли

20 призывников из Калининграда отправятся служить в научно-производственную роту Балтийского флота.

В роту специального назначения в рамках осеннего призыва были отобраны два десятка юношей, проживающих на территории Калининградской области, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Все молодые люди, зачисленные в данное подразделение, имеют высшее и среднее профильное образование. Для региона это уже седьмая отправка граждан в научно-производственную роту Балтийского флота (первая такая команда была сформирована в декабре 2018 года).

Военнослужащие научно-производственной роты Балтийского флота проходят службу на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», работая кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Размещаются они на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей БФ.

Отметим, такие подразделения создаются на базе оборонных предприятий, научно-исследовательских учреждений и высших военных учебных заведений. В настоящее время в Вооруженных силах имеется более 20 научных и научно-производственных рот.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)