Новое руководство Афганистана, пришедшее к власти после захвата страны движением «Талибан» (запрещено в РФ), готово признать российский статус Крыма.

Об этом сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид, его интервью опубликовало издание «Октагон».

«Мы хотим иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией. Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-либо страной. По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион, – заявил Муджахид. – Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними».

Предыдущее руководство Афганистана уже признавало российский статус Крыма.

Представитель нового афганского правительства заявил, что и нынешняя власть готова признать правовой статус полуострова. «Как я уже сказал, это зависит от того, чего хочет народ Крыма. Если хочет быть с Россией, мы – за», – отметил он.

Крым стал российским регионом после проведения в марте 2014 года референдума о самоопределении, на котором абсолютное большинство жителей региона изъявили желание воссоединиться с Россией. Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в сентябре этого года в результате бегства американского контингента из страны после двадцатилетнего пребывания.