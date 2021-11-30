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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" допускает отказ США от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае Россия отправит станцию самостоятельно - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" допускают, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае РФ запустит станцию самостоятельно, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Если вдруг у нас не получится с США договориться по этому проекту, мы все равно полетим", - сказал Рогозин журналистам в понедельник.

"Возможен вариант, что не с США, а с другой страной, которая готова была бы участвовать или финансово, или своей научной аппаратурой", - добавил он.

Рогозин отметил, что на договоренности может повлиять "нестабильная политическая ситуация в США". "NASA поддерживает нас в этом вопросе, но потребуются политические согласования у американцев", - сказал он.

21 ноября Рогозин сообщил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры.

"Плюс мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как сообщал "Интерфаксу" замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей.

Ученый отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как ранее сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.

Как сообщалось, в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко между тем заявил, что наличие фосфина не является стопроцентным доказательством наличия жизни на Венере, а достоверные данные могут дать только контактные исследования планеты, подобные "Венере-Д".

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