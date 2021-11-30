Войти
ЦАМТО

ВМС США приняли новый боевой корабль прибрежной зоны LCS-21 "Миннеаполис – Сент Поль"

401
0
0
LCS типа Freedom
LCS типа Freedom.
Источник изображения: wikipedia

ЦАМТО, 29 ноября. На предприятии компании Fincantieri Marinette Marine (FMM) в Маринетт (шт.Висконсин) 18 ноября состоялась церемония передачи ВМС США нового боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) (LCS-21) "Миннеаполис – Сент Поль" класса "Фридом".

Как сообщило Командование кораблестроения и вооружения ВМС США, LCS-21 "Миннеаполис – Сент Поль" является 22-м боевым кораблем прибрежной зоны и 11-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах. Закладка киля LCS-21 состоялась 22 февраля 2018 года, спуск на воду прошел 15 июня 2017 года. Хотя испытания "Миннеаполис – Сент Поль" завершились еще в августе 2020 года, ВМС США не принимали корабль из-за технических недостатков в силовой установке.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 10 кораблей класса "Фридом". Последним 6 февраля 2020 года командованию ВМС США был передан LCS-19 "Сент-Луис".

В настоящее время на разных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Куперстаун" (LCS-23), "Маринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31).

В сентябре 2021 года командование ВМС США вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
Похожие новости
20.11.2020
Спущен на воду новый корабль прибрежной зоны LCS-25 "Мэринетт" для ВМС США
27.08.2020
Завершены приемочные испытания боевого корабля прибрежной зоны LCS-21 ВМС США
11.02.2020
Lockheed Martin передала ВМС США корабль LCS-19 "Сент-Луис"
03.02.2020
На верфи в Маринет спущен на воду боевой корабль прибрежной зоны LCS-23 "Куперстаун"
06.05.2019
Морская угроза России: у США появится новый фрегат
20.02.2018
Американский флот заказал разработку нового фрегата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 07:04
  • 414
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.11 05:47
  • 30
Извольте разоружиться
  • 30.11 05:25
  • 1
Фотография еще одного подбитого в Сирии Т-90 появилась в Сети
  • 30.11 05:20
  • 1
Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара
  • 30.11 05:18
  • 1
Хорватия заменит советские истребители французскими Rafale
  • 30.11 04:58
  • 1
Минобороны получит российские «супераллигаторы» в 2022 году
  • 30.11 04:49
  • 5
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 30.11 04:29
  • 129
В США удивились размерам Су-75
  • 30.11 04:22
  • 1097
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 02:38
  • 73
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 23:56
  • 2
«Защита прапорщика». Кто установил на Т-72 "козырьки против Bayraktar"
  • 29.11 23:35
  • 1
Зачем Великобритания готовится к "нападению России"
  • 29.11 23:33
  • 3
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 23:30
  • 3
Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается
  • 29.11 23:20
  • 2
War on the Rocks (США): детальное ознакомление с логистикой российской армии и политикой свершившегося факта