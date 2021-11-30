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РИА Новости

Военный эксперт о гиперзвуковом оружии: у России – бесспорное лидерство

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Кадр видео
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

ВКС России в следующем году получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием, сообщил генерал-лейтенант Андрей Юдин. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал информацию.

В следующем году на боевое дежурство в Воздушно-космические силы России будут поставлены новые самолеты с гиперзвуковым оружием, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

По его словам, всего в рамках гособоронзаказа на следующий год планируется закупка 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Следующий год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом летной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск – годом боевого дежурства. Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники, – ред.), в том числе и с гиперзвуковым оружием", – сообщил Юдин газете "Красная звезда".

Ранее сообщалось, что к концу 2024 года планируется поставить в ВКС 22 истребителя пятого поколения Су-57.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что перспективные образцы авиационной техники, в том числе и с гиперзвуковым оружием, помогут нашим войскам сдерживать вероятного противника на дальних рубежах.

"Вначале это был Южный военный округ, в котором впервые заступили на боевое дежурство 10 авиационных комплексов с гиперзвуковым оружием. Понятно, что этим не ограничились: нужно было поставить такого же рода комплексы на всех рубежах. И понятно, что эти комплексы не должны были ограничиваться только самолетами МиГ-31К – есть и другие носители гиперзвукового оружия. Это самолеты Ту-22М3М, которые тоже могут нести гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", они работают не только по морским объектам, но могут высокоточно поражать и наземные цели. Таким образом Россия укрепляет свои рубежи. Наша армия и ОПК выполняют поручение президента: встречать противника и бить его высокоточно на дальних рубежах", – сказал Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия является единственной страной со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми комплексами.

"Гиперзвуковые комплексы, которые Россия развивает, делает ее единственной в мире державой, которая поставила на поток изготовление таких комплексов и оснащение ими своих войск. Мы единственная в мире держава, в которой гиперзвуковые комплексы в таком разнообразии стоят на боевом дежурстве. Речь идет не только о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", но также о баллистических комплексах "Авангард", на подходе противокорабельный гиперзвуковой комплекс "Циркон", а также приближается переоснастка всех баллистических ракет старого образца на новые ракеты РС-28 "Сармат". Таким образом, можно говорить о том, что у России бесспорное лидерство не только в гиперзвуковых технологиях, но и в том, что они уже стоят на боевом дежурстве либо заступают на боевое дежурство", – отметил военный эксперт.
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