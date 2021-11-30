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ТАСС

Рогозин: за последние 2-3 года интерес к российской космонавтике в стране резко вырос

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Roscosmos / Global Look Press

По словам главы Роскосмоса, именно космонавтика является витриной наличия в стране технологий

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Социологи отмечают резкий рост интереса к отечественной космонавтике за последние 2-3 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По данным социологов, за последние 2-3 года произошло резкое увеличение интереса в российском обществе к нашей космонавтике. На нас смотрят, от нас ждут результата, мы обязаны эти результаты дать. Эти результаты должны быть убедительны", - сказал Рогозин на торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности 2021 года.

Глава Роскосмоса также обратился к лауреатам премии, чтобы они привлекали молодежь. "Хочу обратиться к вам, к нашим гуру, обращайте внимание на нашу молодежь, подтягивайте ее, потому что в них залог того, что наша космонавтика будет вечно развиваться, поступательно развиваться", - сказал он.

По словам Рогозина, именно космонавтика является витриной наличия в стране технологий.

Премия правительства РФ имени Ю. А. Гагагрина в области космической деятельности вручается раз в пять лет с 2001 года. В этом году вручение проходит в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

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