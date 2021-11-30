Северный флот провел успешное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" на дальность более 400 км - Минобороны РФ

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили о новом успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там сообщили, что стрельба признана успешной, цель поражена.

"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота", - сообщили военные.

Там заявили, что предыдущая испытательная стрельба по морской мишенной позиции была успешно выполнена экипажем данного фрегата две недели назад.

Минобороны РФ в понедельник опубликовало кадры нового пуска гиперзвуковой ракеты - он проведен в темное время суток.

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" (корабль проекта 22350), в частности, в ноябре и в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Северный флот сообщал, что корабли проекта 22350 станут первыми штатными носителями этого оружия.

18 ноября об успешном пуске "Циркона" фрегатом "Адмирал Горшков" министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина, сообщало Минобороны РФ. В тот день в министерстве сказали, что экипаж корабля выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки Северного флота.

3 ноября президент РФ заявил, что испытания ракеты "Циркон" завершаются, она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" подписало контракт на поставку ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ)

8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт на поставку в Вооруженные силы РФ "Цирконов" носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В октябре бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что "Циркон" значительно усилит потенциал российского флота.