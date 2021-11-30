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ЦАМТО

С борта фрегата "Адмирал Горшков" выполнен испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 29 ноября. Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон".

Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 км.

По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Предыдущая испытательная стрельба по морской мишенной позиции была успешно выполнена экипажем фрегата "Адмирал Горшков" две недели назад.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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