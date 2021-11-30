С борта фрегата "Адмирал Горшков" выполнен испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

ЦАМТО, 29 ноября. Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон".

Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 км.

По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Предыдущая испытательная стрельба по морской мишенной позиции была успешно выполнена экипажем фрегата "Адмирал Горшков" две недели назад.