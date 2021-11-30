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ЦАМТО

Китайский инвестор "Мотор Сич" подал иск в суд в Гааге с требованием возмещения убытков

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В цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цехе ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина.
Источник изображения: © РИА Новости / Марина Лысцева

ЦАМТО, 29 ноября. Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление компании.

Как говорится в документе, опубликованном в соцсети WeChat, "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".

"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" заявление компании Beijing Skyrizon.

Подчеркивается, что это может быть не финальная сумма.

"Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", – добавили в китайской компании.

Как напоминает "РИА Новости", Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность. После этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал соблюдения законных прав китайских инвесторов.

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Страны
Китай
Украина
Компании
Мотор Сич
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