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«Подарок» для натовской бронетехники – высокоточные «Хризантемы»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Западное стратегическое направление будет усилено высокоточным ракетным оружием.

Как сообщили в Минобороны, военным ведомством принято решение полностью перевооружить подразделения 2-й Таманской мотострелковой дивизии на управляемые противотанковые комплексы «Хризантема-С». 

Это универсальное высокоточное оружие, способное в любую погоду поражать не только бронетехнику и укрепления противника, но и низколетящие воздушные цели. Именно на западном направлении страны НАТО концентрирует танковые силы и появление «Хризантем» позволит надежно защитить его, отмечают эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, самоходные ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С» уже поступают в противотанковый дивизион, который входит в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. 

Новинка заменит менее универсальные ракетные комплексы «Штурм».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Хризантема-С
Проекты
NATO
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