«Подарок» для натовской бронетехники – высокоточные «Хризантемы»

Западное стратегическое направление будет усилено высокоточным ракетным оружием.

Как сообщили в Минобороны, военным ведомством принято решение полностью перевооружить подразделения 2-й Таманской мотострелковой дивизии на управляемые противотанковые комплексы «Хризантема-С».

Это универсальное высокоточное оружие, способное в любую погоду поражать не только бронетехнику и укрепления противника, но и низколетящие воздушные цели. Именно на западном направлении страны НАТО концентрирует танковые силы и появление «Хризантем» позволит надежно защитить его, отмечают эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, самоходные ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С» уже поступают в противотанковый дивизион, который входит в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Новинка заменит менее универсальные ракетные комплексы «Штурм».