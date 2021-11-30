Источник: первые 15 новейших вертолетов Ка-52М поступят в российскую армию в 2022 году

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первые 15 новейших боевых вертолетов Ка-52М поступят на вооружение российской армии в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021".

"Первые поставки начнутся в 2022 году. Этапность – по 15 в год, то есть 15 машин в 2022 году и 15 машин в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.

Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 километров), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).