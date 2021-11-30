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Вместо военного авиационного инженерного училища - суворовское

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны России выделило 4,5 млрд рублей на строительство иркутского суворовского училища.

Военное ведомство заключило контракт с Военной строительной компанией, которая на данный момент ведет уже подготовительные работы по усилению фундамента основания корпуса объекта. Старинное здание решили сохранить, и оно будет в неизмененном виде.

В августе этого года был выделен первый транш в размере одного миллиарда рублей на постройку училища.

Первое в Сибири Суворовское училище построят на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), которое в 1931 году было создано на основе юнкерского училища, открытого в городе в 1894 году. ИВВАИУ расформировали в 2008 году.

Теперь здесь появится учебно-административный корпус, столовая, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами, гимнастическая площадка и плац, отмечает runews24.ru.

Открыть объект планируют 1 сентября 2023 года.

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