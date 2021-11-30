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Известия.ru

Экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон из-за цензуры мемуаров

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Ron Sachs

Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон из-за запрета на публикацию части его мемуаров, в которой речь идет о его работе в администрации президента Дональда Трампа. Об этом 28 ноября сообщила газета New York Times.

Эспер намеревается в мае 2022 года выпустить книгу «Священная клятва», которую он назвал «полной и неприкрашенной историей нашей нации».

«Существенный фрагмент текста изымается из публикации <...> под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи», — отмечается в иске Эспера.

Экс-глава Пентагона обвинил администрацию Джо Байдена в ущемлении своих конституционных прав, которые защищает первая поправка, гарантирующая свободу слова.

Сам Эспер считает обращение в суд единственным способом «полностью донести свою историю до американского народа».

Дональд Трамп отправил в отставку Марка Эспера с поста министра обороны США 9 ноября 2020 года после того, как предварительные результаты голосования на президентских выборах показали победу демократа Байдена. Эспер занимал эту должность с июля 2018 года.

Эспер — кадровый военный, закончил военную академию в Вест-Пойнте, позднее учился в Гарварде и Университете Джорджа Вашингтона. Он участвовал в первой войне в Персидском заливе в 1990–1991 годах. В общей сложности он 10 лет отдал военной службе и еще больший срок провел в рядах Национальной гвардии и резерве вооруженных сил.

Позднее Эспер занялся политикой и бизнесом — поработал в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation, был помощником баллотировавшегося в президенты сенатора Фреда Томпсона, трудился некоторое время в Американской торговой палате.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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