Hamshahri (Иран): НАТО требует от России прекратить «игру в солдатики» возле границ Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России с призывом «снизить напряженность» на границе, пишет иранское издание Hamshahri. Россия ранее применяла силу против своих соседей, нельзя предполагать, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф», заявил он.

ИА "Фарс": Генеральный секретарь Североатлантического Альянса вновь очередной раз выступает с предостережением в адрес России относительной возможной "агрессии" против Украины. Его слова приводят ведущие мировые СМИ.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что в случае применения Россией вооруженной силы против Украины, последствия данного шага будут "ужасающими".

В чем именно будут заключаться "ужасающие" последствия, генеральный секретарь НАТО не уточнил. Но вместе с тем он также выступил с требованием, чтобы Россия пересмотрела свое решение закрыть официальное представительство Альянса в Москве и выслать из страны всех дипломатов-представителей данной организации на территории России.

Как утверждают в НАТО, Россия сосредоточила "с неясными целями" вдоль границы с Украиной тяжелое вооружение, бронетехнику и "колоссальное" количество военных.

В своем заявлении Генеральный секретарь назвал Россию, а также Китай, государствами, которые развивают свой ядерный потенциал и наращивают обычное вооружение без какой-либо транспарентности и демонстрируют при этом нежелание вести какие-либо переговоры.

На протяжении последнего времени официальные лица Украины и стран, входящих в Альянс, постоянно демонстрировали антироссийскую риторику, рассуждая об угрозах со стороны России, о "неминуемом" начале вооруженного конфликта как итоге "чрезмерной" дислокации военных сил вдоль российско-украинской границы. Глава Службы военной разведки при министерстве обороны Украины в эксклюзивном интервью информагентству "Military Times" заявил, что по его данным, Россия сосредоточила на границе с Украиной свыше 92 тысяч военных и будет готова к вооруженному нападению на Украину в конце января - начале февраля будущего года.

Также глава Разведслужбы Украины Кирилл Буданов утверждал, что "военный удар", который Россия якобы готовит против Украины, будет еще более разрушительным, нежели имел место в боевых столкновениях 2014 года, когда погибло свыше 1400 украинских военнослужащих. Необходимо напомнить, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины в Киеве и на Западе рассматривают как войну с непосредственным участием России.

При этом, правда, буквально на днях в Киеве заявили, что не рассматривают нынешнюю ситуацию как чрезвычайную, поскольку ВСУ находятся в полной готовности к отражению "любой возможной агрессии". Сам министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для "Washington Post" в то же время подчеркнул, что пока неясно, принял ли окончательное решение - воевать с Украиной или нет - президент России Путин. Из офиса президента Украины Владимира Зеленского также прозвучало утверждение, что там рассматривают вооруженный конфликт с Россией как нежелательный сценарий.

Все подобные заявления характеризуют политику Киева как попытку усидеть на двух стульях, в общем, традиционную после произошедшего в стране государственного переворота 2014 года: когда с одной стороны, и доводить дело до реальной войны с Россией не хочется (ибо есть понимание того, что последствия точно будут "ужасающими", но скорее, для Украины), но с другой - присутствует идея во что бы то ни стало и как можно скорее сделать страну ""полноправным членом НАТО".

В Пентагоне при этом охарактеризовали обстановку, сложившуюся на границе с Украиной, а также поведение России, поводом для серьезной обеспокоенности Вашингтона.

Подобные обвинения в адрес России относительно подготовки военной агрессии против Украины уже звучали со стоны НАТО и западных государств весной нынешнего года. Тогда также утверждали, что Россия сосредоточила вдоль на границе с Украиной стотысячную группировку военнослужащих, тяжелое вооружение, танки, авиацию и что она находится в готовности развязать войну против Украины самом ближайшем будущем. Однако самой войны, как известно, тогда не последовало. Соответственно, и нынешние заявления о якобы готовящейся со стороны России войне также носят только провокационный характер.

Спецрепортаж, подготовленный группой "Мир"/Европа/Первая полоса издания Hamshahri