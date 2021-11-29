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Интерфакс-АВН

НАТО стремится к диалогу с Россией, и предложение о проведении Совета Россия - НАТО остается открытым - Столтенберг

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Флаги России и НАТО
Флаги России и НАТО.
Источник изображения: nato.int

Брюссель. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - НАТО стремится к диалогу с Россией, и предложение организации о проведении Совета Россия - НАТО остается открытым, заявил в воскресенье генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Дуальный подход НАТО к России - оборона и диалог - остается неизменным. Альянс предложил провести очередную встречу Совета Россия - НАТО более 18 месяцев назад, это предложение в силе. Теперь ход со стороны России", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вильнюсе в воскресенье.

Он также призвал Россию к "прозрачности, сокращению напряженности и деэскалации".

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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