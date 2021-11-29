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Из-за угроз из Афганистана Россия поставляет странам Центральной Азии военную продукцию – МИД РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия совместно со странами Центральной Азии принимает меры упреждающего характера, чтобы не допустить экспансию угроз из Афганистана в регион, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«Обеспокоены (возможностью экспансии угроз из Афганистана на территорию Центральной Азии - ИФ), но не сидим сложа руки. Совместно с «прифронтовыми» странами принимаем меры упреждающего характера, обмениваемся информацией, проводим совместные учения и маневры, помогаем поставками техники, продукции военного назначения, спецсредств, прежде всего, для пограничной безопасности», - сказал Стерник.

По оценке МИД РФ, за последние годы страны региона существенно нарастили возможности контроля за обстановкой вдоль границы с Афганистаном, отметил он.

«Разумеется, мы откликались и будем откликаться на обращения партнеров о содействии. Немало делается для укрепления наиболее протяженного рубежа - таджикско-афганской границы, в том числе по линии ОДКБ», - добавил российский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, как в Москве оценивают отношения, складывающиеся у стран региона с новыми властями Афганистана, Стерник подчеркнул, что государства Центральной Азии «имеют многовековой опыт соседства с Афганистаном и лучше многих понимают особенности выстраивания отношений с ним».

«Делают они это, исходя из своих задач безопасности и развития, а также традиционных связей с родственными общинами по ту сторону границы. Мы с пониманием относимся к этому. Наша задача - координировать шаги в общих интересах: преодоления внутриафганского кризиса, недопущения перелива угроз в нашу сторону», - сказал Стерник.

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Афганистан
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