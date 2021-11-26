Компакторы – универсальное оборудование для переработки отходов

Одним из самых востребованных устройств для переработки мусора является компактор. Он представляет собой специализированный пресс, который способен значительно уменьшить объем мусора. Подобное оборудование часто используется различными производственными предприятиями, а также торговыми центрами, крупными магазинами, гостиницами и т.д. Благодаря пресс-компакторам можно уменьшить объемы сырья для его более удобной транспортировки или последующего хранения.

Сегодня качественные и надежные компакторы производит и поставляет компания Netmus. Она занимается реализацией устройств с различными эксплуатационными характеристиками и сферами использования. Помимо этого, фирма является представителем многих иностранных компаний, которые выпускают схожее оборудование. Она предлагает приобрести технику, произведенную в Германии, Австрии, Франции, Швеции и других государствах.

Высококачественное оборудование для переработки отходов Netmus предлагает по привлекательным ценам. Компания имеет в штате опытных специалистов, которые готовы заняться реализацией как типовых, так и нестандартных или сложных проектов, предполагающих осуществление сортировки или переработки мусора, а также другого сырья. При необходимости каждый клиент может ознакомиться с функционированием любого оборудования еще до его покупки. Благодаря этому он может заранее решить, какая техника лучше подойдет для реализации его проекта.

К преимуществам использования пресс-компакторов от компании Netmus можно отнести следующее:

значительно сокращение объемов мусора – его количество можно уменьшить в несколько раз, что зависит от его плотности и разновидности;

возможность сократить количество рейсов по вывозу отходов – для прессованного сырья понадобится меньше машин;

снижение уровня неприятных запахов – это достигается благодаря герметичности конструкций;

возможность расчистки производственной территории – она станет больше благодаря уменьшению объема отходов.

Чтобы максимально снизить объемы производственных отходов, компактор можно оснастить дробильным механизмом. Он даст возможность измельчить крупные куски мусора до нужного размера. Это позволит спрессовать отходы до минимального объема значительно быстрее и проще, а также увеличить плотность их сжатия. Помещать мусор в компактор можно как при помощи специального оборудования, так и вручную.