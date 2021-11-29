Постпред РФ в Вене призвал AUKUS отказаться от проекта атомных подлодок для Австралии

МОСКВА, 27 ноября/ Радио Sputnik. Россия надеется, что военный альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS) откажется от проекта атомных подводных лодок для австралийских ВМС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
"Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества", – приводит слова Ульянова российский МИД.
Дипломат призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси регулярно информировать Совет управляющих организации о том, как агентство взаимодействует с AUKUS по этому вопросу.
"Необходимо обеспечить максимальную транспарентность и подотчетность. Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего", – отметил Михаил Ульянов.
О создании союза AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. В рамках альянса Канберра рассчитывает получить от Вашингтона как минимум восемь атомных подводных лодок.
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