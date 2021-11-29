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РИА Новости

Постпред РФ в Вене призвал AUKUS отказаться от проекта атомных подлодок для Австралии

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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 27 ноября/ Радио Sputnik. Россия надеется, что военный альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS) откажется от проекта атомных подводных лодок для австралийских ВМС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества", – приводит слова Ульянова российский МИД.

Дипломат призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси регулярно информировать Совет управляющих организации о том, как агентство взаимодействует с AUKUS по этому вопросу.

"Необходимо обеспечить максимальную транспарентность и подотчетность. Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего", – отметил Михаил Ульянов.

О создании союза AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. В рамках альянса Канберра рассчитывает получить от Вашингтона как минимум восемь атомных подводных лодок.

Ранее радо Sputnik сообщило, что Австралия получит доступ к ядерным технологиям США.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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