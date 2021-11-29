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Интерфакс-АВН

Вашингтон пытается подтолкнуть Киев к тому, чтобы разжечь конфликт в Донбассе - Нарышкин о слухах о готовящемся вторжении РФ на Украину

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Петропавловск-Камчатский. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - За сообщениями о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину стоит стремление Вашингтона подтолкнуть Киев к нападению на Донбасс, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Цель - попытаться толкнуть малоконтролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который происходит на востоке Украины. Причём для США Украина во всей этой истории расходный материал, но желание конфликт разжечь с новой силой, - нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", - заявил глава СВР в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли сказать, что за слухами о том, что Россия готовит вторжение на Украину стоит желание США толкнуть Киев к нападению на Донбасс, Нарышкин ответил: "Очевидно так".

"Все это вокруг этой темы - злонамеренная пропагандистская акция госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили-множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь", - отметил Нарышкин.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
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