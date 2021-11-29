"Роскосмос" разработает новые космические корабли для новой станции - Рогозин

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" разработает новые пилотируемый и космический корабль для новой орбитальной станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Также мы связываем большие надежды с разработкой новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов. Они будут определены в рамках эскизного проектирования по созданию российской орбитальной служебной станции. То есть, эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит", - сказал Рогозин, слова которого приводит сайт госкорпорации.

При этом, по его словам, на первом этапе развёртывания новой орбитальной станции будут использоваться существующие космические корабли - пилотируемый "Союз" и грузовой "Прогресс".

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта Международной космической станции (МКС), и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин заявлял ранее, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось также, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнёрам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

21 сентября Научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет по космосу РАН одобрили концепцию новой станции и рекомендовали представить ее в правительство РФ.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".