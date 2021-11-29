Войти
Интерфакс-АВН

Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны Китая и Северной Кореи - СМИ

571
0
0
Фумио Кисида
Фумио Кисида.
Источник изображения: Toru Hanai/XinHua/Global Look Press

Гонконг. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Фумио Кисида в субботу подтвердил свое обещание рассмотреть "все варианты", укрепления оборонных возможностей страны в условиях растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи, сообщают японские СМИ.

"Я рассматриваю все варианты, в том числе обладание так называемой способностью наносить удары по вражеским базам, для дальнейшего укрепления необходимой оборонной мощи", - сказал Кисида на встрече с военнослужащими сил самообороны.

Он отметил: "Обстановка в области безопасности, окружающая Японию, стремительно меняется с беспрецедентной скоростью. То, что раньше описывалось только в научно-фантастических романах, сегодня является реальностью".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Япония
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
20.10.2020
СМИ узнали о новой пушке США, которая может "обстрелять Москву"
22.01.2019
Бей первым
03.12.2013
Конец лжи о «супер-оружии» технологически отсталых стран
08.11.2013
Япония увеличит количество эсминцев с системой «Иджис»
27.05.2009
Северная Корея испытала еще две ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75