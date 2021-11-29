США перед встречей глав МИД стран НАТО изучают меры по противостоянию действиям Москвы в отношении Украины - СМИ

Один из вариантов - сокращение числа военных учений в Европе, чтобы снизить риск конфронтации с Россией

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена планирует использовать предстоящую встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы сосредоточиться на том, как альянс должен реагировать на военное давление России на Украину, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что подготовка к открывающейся во вторник следующей недели встрече "проходит на фоне дебатов в рядах альянса о том, какие меры в отношении возможной российской агрессии могут быть приняты, поскольку Москва сосредотачивает войска вблизи Украины". При этом члены НАТО считают важным сохранять политические каналы открытыми для общения с Россией.

Альянс учитывает также, что президент Украины предупредил в пятницу о возможной попытке государственного переворота в стране при поддержке Москвы.

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявила в пятницу, что США глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению".

Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов и хотят использовать встречу глав МИД стран НАТО для обсуждения того, как альянс может действовать сообща.

"Есть набор инструментов, который включает в себя целый ряд опций. Мы начнем разговор о том, какие варианты находятся на столе переговоров и что НАТО, как альянс, хотел бы делать совместно", - заявила Донфрид.

Варианты действий, пишет издание, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

"Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица", - говорится в публикации.

В ней отмечается, что администрация Байдена также рассматривает возможность участия в "минском процессе".

Разнообразие вариантов "отражает более широкие дебаты по поводу политики в отношении России в администрации Байдена", пишет Wall Street Journal.