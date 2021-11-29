Шойгу отметил вклад в реализацию информационной политики государства пресс-службы Минобороны России

МОСКВА. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил личный состав Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны с 50-летием Системы информационного обеспечения ВС РФ и отметил их вклад в реализацию информационной политики государства.

"Благодаря вашей работе во многом поменялось отношение к нашей стране, и к армии, и к военной службе, и ко многим другим вещам", - заявил министр.

По его словам, сотрудники департамента выполняют свою работу "блестяще".

"Вы перешли в наступление, в наступление, которое высоко оценивается и в Вооруженных силах, и в нашей стране, наступление, которым вы помогли поменять отношение к нашей стране", - сказал Шойгу.