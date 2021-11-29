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ТАСС

Рогозин: к "Причалу" на МКС в будущем смогут стыковаться иностранные космические корабли

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«Причал»
«Причал».
Источник изображения: roscosmos

По словам гендиректора Роскосмоса, после стыковки "Причала" завершение формирования российского сегмента МКС является свершившимся фактом

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. NASA и Роскосмос начали переговоры по гармонизации технических стандартов не только Crew Dragon к российскому модулю, а кораблей РФ - к американскому сегменту. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Центре управления полетами (ЦУП).

"NASA и Роскосмос начали переговоры о гармонизации технических стандартов, которые позволят проводить такую стыковку не только Crew Dragon или российских кораблей к американским модулям, но и в целом такого рода стыковка возможна, но потребуется так называемый переходник", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, смогут ли американские корабли стыковаться к узловому модулю "Причал".

По словам гендиректора Роскосмоса, после стыковки "Причала" завершение формирования российского сегмента МКС является свершившимся фактом.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск в среду, а в пятницу "Причал" пристыковался к модулю "Наука". Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.

Также корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

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