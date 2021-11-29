Россия завершила формирование своего сегмента МКС - Рогозин

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Формирование российского сегмента Международной космической станции (МКС) завершено, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Факт завершения формирования российского сегмента МКС - этот факт уже свершился", - сказал Рогозин в пятницу журналистам.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин заявлял ранее, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось также, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнёрам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.