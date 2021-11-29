Вооруженные силы России в 2021 году кратно увеличили объем доставки помощи за рубеж

Военнослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь сирийским беженцам на территории гуманитарного коридора Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб.

В Сирию, Армению, Афганистан, Никарагуа и Кубу доставили более 2,5 тыс. тонн продуктов питания и предметов первой необходимости

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в 2021 году в несколько раз увеличили объем доставки гуманитарной помощи в российские регионы и зарубежные государства, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Кратно выросли объемы доставки гуманитарной помощи в критически важные районы - Сирию, Армению, Афганистан, Никарагуа и Кубу, куда доставлено более 2,5 тыс. тонн продуктов питания и предметов первой необходимости", - сказал Мизинцев на конференции в пятницу.

Он также отметил, что "кардинально, в семь раз, увеличено количество обработанных объектов инфраструктуры, требующих дезинфекции".

"Непосредственное содействие в ликвидации последствий паводков и ледовых заторов на реках оказано местным властям 13 субъектов России. Площадь потушенных природных пожаров в 18 регионах превысила прошлогодние показатели в четыре раза, - сказал Мизинцев. - <...> По просьбам Греции и Турции в сложной пожарной обстановке воздушными судами вооруженных сил выполнено более 380 вылетов, на горящие районы сброшено свыше 15,5 тыс. тонн воды".

"Уникальным примером слаженной межведомственной работы стала экстренная эвакуация более 560 граждан России и других стран из охваченного общенациональным кризисом Афганистана. <...> Успешно решаются задачи гуманитарного разминирования в Лаосе и зоне нагорнокарабахского конфликта. От взрывоопасных предметов очищено свыше 2 тыс. гектаров территории", - сообщил Мизинцев.

Результатом усилий межведомственных координационных штабов стало возвращение в свои дома более 2 млн сирийских граждан, из зоны вооруженного конфликта в Россию вывезено 215 наших детей, из них только в этом году 67, сказал Мизинцев. По его словам, "сирийскому правительству безвозмездно переданы 250 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" и один миллион тестов для диагностики коронавируса".