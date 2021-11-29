Результаты расследования появления отверстия в корабле "Союз" переданы правоохранительным органам - Роскосмос

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" передал все результаты расследования причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09" правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" были переданы в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что к появлению отверстия может быть причастна американская астронавтка Серина Ауньон-Ченселлор.

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Отверстие располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Ранее СМИ уже сообщали, что в качестве одной из версий появления отверстия "Роскосмос" рассматривает преднамеренные действия американских астронавтов. В NASA отвергают подобные обвинения.